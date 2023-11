La Corée du Nord place son premier satellite espion en orbite

Le 22 novembre, la Corée du Nord a déclaré avoir lancé et mis en orbite son tout premier satellite espion. Si la question évidente est de connaitre ses capacités et résolution, ce satellite est probablement fort peu avancé technologiquement. En revanche, le sujet principal est le lancement en question, démontrant l'utilisation de technologies de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). La Corée du Nord dit détenir des missiles de ce type. En réponse, le Japon et les États-Unis développent le missile SM-3 Block IIA.