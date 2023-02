La Corée du Nord lance un missile balistique intercontinental en avertissement envers les États-Unis et Séoul.

Une "contre-attaque nucléaire fatale"

Dans un nouvel épisode des tensions géopolitiques entre la Corée du Nord et ses voisins, le régime de Pyongyang a affirmé avoir testé un missile balistique intercontinental pour avertir les États-Unis et la Corée du Sud. Selon l'agence officielle KCNA, ce test réussi a démontré la capacité de la Corée du Nord à lancer une "contre-attaque nucléaire fatale". Le leader nord-coréen Kim Jong Un aurait ordonné cet exercice de lancement surprise samedi à 8 heures du matin, et un missile Hwasong-15 a été tiré depuis l'aéroport de Pyongyang cette même après-midi. Cette arme avait été testée pour la première fois par la Corée du Nord en 2017.

Face à cette démonstration de force, les États-Unis et la Corée du Sud ont organisé des exercices aériens conjoints avec un bombardier stratégique et des avions de chasse furtifs, d'après Séoul. Le missile nord-coréen a été détecté par l'armée sud-coréenne samedi à 17h22, et aurait été capable de toucher le territoire américain. Les tensions entre les deux Corées sont déjà à leur plus haut niveau depuis des années, après que la Corée du Nord s'est déclarée un État nucléaire "irréversible" et que le leader Kim a appelé à une augmentation "exponentielle" de la production d'armes, y compris des armes tactiques.

Une augmentation "exponentielle" de la production d'armes à Séoul

Ce test est significatif car il a été ordonné le jour même, selon l'analyste américain Ankit Panda. Il ne s'agit donc pas tant d'un "test" traditionnel que d'un exercice. La Corée du Nord avait prévenu la semaine dernière qu'elle répondrait avec une "réponse sans précédent" aux exercices à venir, qu'elle décrit comme des préparatifs de guerre et qu'elle blâme pour la détérioration de la situation sécuritaire dans la péninsule coréenne. Ces événements rappellent les précédentes provocations de la Corée du Nord, notamment son premier test nucléaire en 2006 et sa première démonstration de missile intercontinental en 2017, qui avaient tous deux entraîné des sanctions internationales.