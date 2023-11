La Corée du Nord appelle les compagnies aériennes russes à créer des liaisons entre les 2 pays

Les compagnies russes face au dilemme nord coréen

La compagnie aérienne Air Koryo est actuellement le seul transporteur à l'aéroport international de Pyongyang (FNJ), exploitant des vols intérieurs à destination de Kalma (WOS) et des services internationaux à destination de Vladivostok (VVO) et de Pékin (PEK). Les données les plus récentes montrent que le transporteur a une flotte de 15 avions, avec un âge moyen de plus de 33 ans. Malgré l'invitation à desservir Pyongyang, la réalité du vol vers la Corée du Nord est un challenge pour les compagnies aériennes russes en raison de limitations pratiques. Aeroflot et Aurora manquent d'avions mono-couloirs avec une autonomie suffisante pour franchir les quelques 6 500 km entre Pyongyang et des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, et la demande est peu susceptible d'être suffisamment élevée pour justifier l'utilisation d'un avion à plus grande capacité.