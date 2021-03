La copie nord coréenne de l'Iskander russe envoie un message à Biden

Le KN-23, copie de l'Iskander M

Le 26 mars 2021, la Corée du Nord a procédé au nouveau tir de deux missiles balistiques de courte portée en mer du Japon. Ces missiles d’une portée inférieure à ceux habituellement utilisés pourraient être des KN-23, identifiés pour la première fois en 2019 comme une évolution du missile russe Iskander M 9K720. L’agence de presse nord-coréenne a affirmé que « ce nouveau missile guidé tactique emportait une charge de 2,5 tonnes ». Il n’a pas été précisé si ce missile peut transporter une charge nucléaire. Ce tir est le premier de l’ère Biden qui a pris la menace très au sérieux tout en plaçant ce tir dans une « catégorie d’activité normale ». Toutefois les nouvelles images démontrent que le KN-23 a probablement été réalisé avec l'aide des russes.

Une arme diplomatique

Le KN-23 dont la portée est désormais estimée à 700 kilomètres aurait la capacité de cibler tout le territoire sud-coréen et de tenir en échec en raison de sa trajectoire basse et de sa vitesse le système anti-balistique américain THAAD. Après les essais concluants de l’ICBM Hwasong-15 d’une portée de 13 000 kilomètres, le régime nord-coréen se concentrerait désormais sur les missiles balistiques de théâtre. Le but politique de cette action serait le retour d’une limitation de charge sur les missiles sud-coréens. En effet, en 2017 Trump et le gouvernement sud-coréen ont mis fin à la limitation des charges sur ces vecteurs. Ceci permet désormais au dernier missile balistique sud-coréen, le Hyunmoo 4 (modernisation de l’Hyunmoo 2C) d’emporter une charge conventionnelle de 2200 kilos contre 1000 kilos précédemment. Si pour le moment aucune revendication n’a été formellement transmise, il est fort probable que les tirs continuent à une cadence mensuelle selon les propos tenus par le Conseil de Sécurité de l'ONU.

Le Japon en 1ère ligne

Le missile KN-23 ne constitue pas, en soi, une menace directe pour les Etats-Unis au vu de sa portée limitée. Néanmoins, le Japon s’est montré alarmé par ce tir, rappelons que le pays du soleil levant accueille plusieurs bases américaines qui constituent une cible de choix pour Pyongyang en cas d’affrontements. En 2017, la Corée du Nord avait lancé deux missiles balistiques qui ont survolé l'île japonaise d’Hokkaido sans faire de dégâts ni de victimes. Ces missiles avaient terminé leurs courses dans l’Océan Pacifique après un périple de 3700 kilomètres.