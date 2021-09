La constellation Kinéis sera lancée sur Electron

Connecter des millions d’objets

Créée à Toulouse en 2018 à l’initiative du Cnes et de sa filiale CLS (Collecte Localisation Satellites), la startup Kinéis développe une constellation du même nom dédiée à l’Internet des objets (IoT - Internet of Things).

L’objectif est de permettre, d’ici à 2030, de relier facilement et pour un prix abordable, plusieurs millions d’objets, où qu’ils se situent sur la surface du globe, en temps réel ou quasi-réel, pour les professionnels et le grand public, principalement dans les domaines de l'agriculture, la logistique les transports et l'énergie – cf. Air & Cosmos n°2610.

Une levée de fonds de 100 M€ avait été réalisée dans cette perspective l’an dernier, tandis que l’industriel franco-italien Thales Alenia Space était retenu comme maître d’œuvre du projet, aux côtés de deux PME françaises, Hemeria (à Toulouse) et Syrlinks (près de Rennes).

La première PME est chargée de la construction de la plateforme Nanosat, et la seconde apportera son support au développement de l’instrument.

Déploiement à partir de l’été 2023

Le 8 septembre, Kinéis a officialisé la signature avec l’opérateur de lancements d’origine néo-zélandais Rocket Lab d’un contrat multi-lancements pour le déploiement de sa constellation.

L’accord, dont le montant reste confidentiel, concerne la mise à poste sur orbite basse (à 650 km d’altitude) de 25 nanosatellites 16 U de 30 kg chacun, à l’occasion de cinq missions dédiées, visant chacune un plan orbital différent.

Les lancements devraient être effectués à l’aide du microlanceur Electron (équipé de son étage Kick stage), depuis la Nouvelle-Zélande, entre avril et décembre 2023.

La durée de vie annoncée de chaque satellite est de huit ans.

Un choix d’abord opérationnel

Kinéis a donné sa préférence à Rocket Lab avant tout pour des raisons opérationnelles, le lanceur Electron (qui affiche la mise à poste réussie de 105 charges utiles entre mai 2017 et le 29 juillet dernier) étant capable de placer chaque satellite de la constellation sur le plan orbital choisi, lors de missions exclusives.

Un certain nombre de manœuvres orbitales, coûteuses en ergols et en temps, seront ainsi évitées. Elles permettront au futur opérateur français d’ouvrir un service opérationnel complet à ses clients, quelques mois seulement après le lancement initial.

D’aucuns regretteront qu’un lanceur européen n’ait pas été privilégié, d’autant que le projet Kinéis est français et financé sensiblement à moitié par des institutions publiques : le Cnes (à 26 %), la BPI (à 20 %) et l’Ifremer (à 4 %).

La startup nous répond d’une part qu’elle n’est pas légalement soumise à la préférence européenne, étant majoritairement privée, et que d’autre part le choix d’embarquer sur un lanceur européen dans le cadre d’une mission partagée était incompatible avec ses besoins calendaires.

Pas encore de solution adaptée en Europe

« Ce sont avant tout des considérations techniques qui ont guidé notre choix, nous explique Kinéis. En effet, notre constellation doit être déployée sur cinq orbites différentes dans un temps contraint (neuf mois). Compte-tenu du faible poids de nos satellites (30 kg), nous ne pouvons embarquer qu’en passager secondaire sur un lanceur européen comme Vega. Cela aurait nécessité soit d’avoir cinq tirs en passager secondaire qui coïncident parfaitement avec nos orbites cibles dans le délai souhaité, soit d’ajouter une propulsion imposante sur nos 25 satellites pour leur permettre d’être tirés tous en une seule fois et rejoindre ensuite leur orbite cible. Or ces cinq tirs nécessaires n’existent pas, et par ailleurs nous souhaitions privilégier un design léger et moins gourmand en énergie pour nos satellites. Nous avons donc naturellement choisi un microlanceur avec des vols dédiés et, à ce jour, il n’en existe pas encore de [solution] mâture venant d’une société européenne ».