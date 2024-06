La compagnie aérienne Fly91 veut pousser jusqu'à 30 ATR 72-600

Fly91 fait voler ses deux premiers ATR 72-600 depuis mars dernier

Créée par des vétérans du transport aérien indien, la jeune compagnie aérienne régionale Fly91 fait voler ses deux premiers ATR 72-600 depuis le mois de mars dernier au départ de l'aéroport de Goa, sa première base d'opérations, et à destination de Bangalore et d'Hyderabad. L'objectif étant de relier également ces deux villes à Sindhudurg. Et de bâtir progressivement un réseau régional dans le cadre du plan de développement UDAN du gouvernement indien qui vise à créer une connectivité aérienne entre les villes "secondaires" par le biais d'un système de subventions qui rappelle un peu le dispositif français des "lignes d'aménagement du territoire".

Pousser jusqu'à 30 ATR 72-600 dans cinq ans

Le dispositif prévoit un soutien financier dénommé VGF pour "Viability Gap Funding" sur chaque ligne aérienne exploitée avec une réduction progressive si le coefficient de remplissage se maintient à un niveau élevé. Au bout de trois ans, si la ligne confirme sa rentabilité, le VGF s'arrête. Autres formes de soutien au développement : des réductions sur les taxes et sur les redevances aéroportuaires (atterrissage et parking). Fly91 veut progressivement pousser sa flotte à 30 ATR 72-600 dans cinq ans. Les deux premiers font l'objet de contrats de location.

ATR en "backup" MRO

Le soutien d'ATR se traduit par un "backup" MRO par le biais d'un contrat de maintenance globale (GMA). ATR assurera des services de réparation, de révision et d’accès à un stock d’éléments remplaçables en piste, la disponibilité et la réparation des hélices, ainsi que le support technique et sur-site. D’une durée de cinq ans, ce contrat à l’heure de vol entièrement sur-mesure couvre initialement les deux ATR 72-600.