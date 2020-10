La Chine sélectionne 18 nouveaux candidats taïkonautes

Une sélection annoncée début 2018

En janvier 2018, à l'occasion des 20 ans de la première sélection de taïkonautes dans le cadre du programme de vols habités Shenzhou, Yang Liwei, le premier Chinois de l’espace, devenu directeur adjoint du Bureau d’ingénierie des vols habités chinois (CMSE), avait confirmé l’ouverture d’un troisième recrutement de taïkonautes, dans le cadre des préparatifs de la Grande station modulaire chinoise, Tiangong 3.

Son élément central, Tianhe, doit être placé sur orbite basse au premier trimestre 2021.

Une sélection plus ouverte

La nouvelle sélection de taïkonautes ne devait plus être réservée aux militaires, mais ouverte aux ingénieurs de la recherche industrielle et scientifique et des universités, ainsi qu’à des spécialistes de charge utile provenant d’institutions de recherche et des secteurs concernés.

Jusqu’à présent, les 21 candidats taïkonautes retenus lors des sélections de 1998 et 2010 étaient tous pilotes de chasse ; onze d’entre eux (dont deux femmes) ont effectué au moins un vol spatial, à l'occasion de six missions Shenzhou menées entre octobre 2003 et octobre 2016.

Dix à douze postes semblaient ouverts pour cette troisième sélection, dont au moins deux pour des femmes.

Une seule femme retenue

Finalement, ce sont 18 candidats qui viennent d’être retenus, comme l’a annoncé le 1er octobre la CNSA, l’administration spatiale chinoise.

Au terme d’une sélection débutée en mai 2018 et qui aurait rassemblé quelques 2 500 candidatures, le nouveau groupe est ainsi composé de sept pilotes, sept ingénieurs de bord et quatre spécialistes de la charge utile.

Leur identité n’a pas encore été révélée.

Une seule femme figure visiblement parmi eux.