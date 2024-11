La Chine présentera son avion de chasse J-35 au Airshow China

Egnatia Aviation, école de pilotage grecque, va ajouter douze Elixir à sa flotte de dix-huit avions

Lors du salon European Airline Training Symposium (EATS) à Cascais (Portugal), Elixir Aircraft annonce avoir signé un contrat de vente avec Egnatia Aviation. L'école de pilotage grecque va ajouter douze Elixir à sa flotte de dix-huit avions et a posé une option pour trois exemplaires supplémentaires. Ils seront livrés en deux lots de six avions et seront basés sur l'aéroport de Kavala-Amigdaleon.