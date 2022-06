La Chine menace de détruire des satellites Starlink

La Chine envisage de construire une arme capable de détruire les constellations de satellites Starlink, opérées par SpaceX. Un article écrit par des chercheurs et publié dans une revue spécialisée chinoise expose que le projet d'Elon Musk pourrait servir à des fins militaires et menacer les intérêts de l'Empire du Milieu.

La Chine contre SpaceX L’épopée Starlink, initiée par l’entreprise SpaceX en 2019, pourrait littéralement avoir du plomb dans l’aile. Un article publié le 25 mai 2022 dans le journal chinois Modern Defense Technology et nommé « le développement du statut de Starlink et ses contre-mesures » explique que la République Populaire de Chine pourrait mettre en place un système visant à détruire les constellations de satellites. Le programme Starlink vise à fournir un accès internet haut-débit à l’échelle internationale, à l’aide de flottes de petits satellites quadrillant l’orbite basse de la Terre. Mais selon l’article publié sur le journal asiatique, les appareils de SpaceX pourraient avoir une utilité militaire et menacer directement l’intégrité du territoire chinois.

Représentation d'un satellite Starlink, en orbite autour de la Terre. © SpaceX

Des constellations Starlink au service de l'armée américaine Les raisons d'une telle méfiance : la collaboration entre SpaceX et l'armée américaine. Les constellations Starlink pourraient ainsi "améliorer les méthodes de communication des forces américaines », être utilisés à des fins d’espionnage et de renseignement. Une exploitation militaire des satellites de SpaceX inquiète les ingénieurs chinois, le Modern Defense Technology précisant qu’une telle technologie pourrait fournir un avantage considérable aux États-Unis sur un champ de bataille. En mai 2020, le site SpaceNews rapportait la création d’une collaboration entre SpaceX et l’armée américaine pour établir un accès aux bandes passantes de Starlink aux militaires. Quelques mois plus tard, le Département de la Défense (DoD, Department of Defense) des États-Unis accordait 149 millions de dollars à l’entreprise d’Elon Musk, dans l’objectif de construire des satellites capables de détecter et suivre des missiles balistiques et hypersoniques. Les ingénieurs à l’origine de l’étude justifient ainsi la création d’un système de surveillance permanent des Starlinks et d’un moyen de les neutraliser. Si l’article insiste fortement sur les nécessités d’une force de réponse à des satellites Starlink « anormaux » à usage militaire, les auteurs ne précisent pas comment serait surveillée chaque unité, individuellement. Aucune spécification n’est faite sur une arme hypothétique capable de détruire une armada de satellites. La publication survient quelques semaines après les premières livraisons d’antennes-relais Starlink en Ukraine par SpaceX, afin d’assurer un accès internet continu aux populations civiles et aux forces armées ukrainiennes. David Cowhig, ancien diplomate américain ayant traduit l’article, souligne que Starlink est une porte d’accès vers un internet libre pour n'importe quel citoyen possédant une antenne-relais. Un danger aux yeux du gouvernement chinois, qui exerce un contrôle orwellien sur les moyens de communication civile.

La constellation Yaogan-30, constituée de 27 satellites. Ils seraient utilisés pour espionner les communications de navires à travers le monde. © CCTV, CNSA