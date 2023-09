La Chine lance un projet de ravitaillement en vol des hélicoptères à China Helicopter Exposition 2023

Le 6ᵉ Salon de l'Hélicoptère de Chine, organisé dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, du 14 au 17 septembre et clôturé ce dimanche, a réuni plus de 350 exposants et un total de 65 hélicoptères et drones à voilures tournantes. Lors l'exposition, un prototype de système de ravitaillement en vol pour hélicoptères, inédit en Chine, a été dévoilé, ouvrant ainsi la voie à de futures opérations héliportées à longue portée de l’Armée populaire de libération.