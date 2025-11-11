La Chine bat son propre record de lancements

72 vols au compteur ce lundi depuis le 1er janvier, la Chine spatiale montre bien son accélération. C’est quatre de plus que le record de 68 vols en 2024. La hausse de cadence des lancements chinois était attendue depuis plusieurs années mais a été retardée par divers facteurs (Covid, rénovation ou construction de pas de tir, retards du développement de lanceurs du New Space).

Leviers d’accélération

A ce rythme, la Chine devrait passer le cap des 80 vols en 2025, voire 90. On peut identifier plusieurs facteurs derrière cette montée en cadence, à commencer par plus de vols opérés par la CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation), entreprise de l’Etat qui opère les vols Long March (LM), maître d’œuvre de l’essentiel du programme spatial gouvernemental.

La CASC est d’une part boostée par le rajeunissement de ses lanceurs , avec la montée en cadence de LM 5, 6, 7, 8 et 12, qui cohabite avec l’exploitation de lanceurs d’anciennes générations (LM 2, 3, et 4), moins performants, plus coûteux, mais néanmoins indispensables pour décongestionner la demande. D’autre part, c’est justement cette demande en lancement qui explose, boostée par la continuité du déploiement des grandes infrastructures militaires ou duales ( Yaogan , Gaofen, Shiyan, etc.), mais surtout par l’arrivée des mégaconstellations de télécommunications en orbite basse : Guowang pour le gouvernement (13 000 satellites) et G60 (porté par Shanghai).

Sur les 72 vols, la CASC en compte 52 :