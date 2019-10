La caméra APODIUS Absolute Camera AAC offre une analyse automatique inégalée des petites caractéristiques répétitives dans la production aérospatiale.

L’APODIUS Absolute Camera AAC est un capteur basé sur une caméra conçu pour effectuer des analyses de haute résolution de nombreuses petites caractéristiques répétitives, telles que les trous sur des grandes pièces aérospatiales. Le capteur est spécialement prévu pour faire partie d'un système d'inspection robotique automatisé commandé par un Leica Absolute Tracker AT960, et peut aussi être intégré directement dans une machine de production.



L’AAC effectue des analyses de caractéristiques avec une plus haute résolution que d'autres solutions de mesure sans contact. Ce capteur offre une précision de l’ordre de 10 microns dans les mesures de diamètre, et cela, même sur des orifices d'un diamètre submillimétrique. D'autres solutions de mesure sans contact disponibles pour une intégration automatisée ont en général des difficultés à traiter des trous d’un diamètre inférieur à 18 millimètres. Avec une vitesse de mesure de 10 hertz, l’AAC peut suivre des mouvements de robot de 100 millimètres par seconde, ce qui lui permet de traiter en moins de cinq minutes une surface d’un mètre carré comportant de multiples petites caractéristiques.



« De nombreux utilisateurs du secteur aérospatial avaient exprimé le souhait de disposer d'une telle solution », indique Jonathan Roberz, directeur de l’unité APODIUS chez Hexagon. « Il peut être extrêmement complexe de réaliser une mesure rapide et précise de petits trous. Certains clients utilisent encore des broches calibrées faute de meilleures solutions. D'autres doivent transporter les pièces jusqu'à l’emplacement de la MMT et abondonner les nombreux avantages que propose un système automatisé adapté. Ce nouveau capteur permet de s’affranchir de ces processus manuels dans le cadre d’une inspection automatisée moderne, en s’intégrant dans un système entièrement automatisable dont la précision répond aux exigences de telles applications. »



Intégré à une solution automatisée de laser tracker, l’AAC peut devenir une pièce maîtresse dans un système d'inspection automatisé complet. Ce capteur est entièrement compatible avec un système de changement d'outils qui permet de l’utiliser en combinaison avec un scanner de surface dynamique comme le Leica T-Scan 5, afin d’assurer une inspection automatisée de toutes les caractéristiques de composants volumineux sans sacrifier la précision.



Plus d’informations ((lien)): APODIUS Absolute Camera AAC