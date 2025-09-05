La bombe nucléaire B61-12 américaine désormais opérationnelle en Europe
La bombe nucléaire B61-12 américaine désormais opérationnelle en Europe
© USAF
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 05 septembre 2025 à 13:00

1334 mots

whattsap linkedin twitter facebook

La bombe nucléaire B61-12 américaine désormais opérationnelle en Europe

Une récente prise de parole vient confirmer que la bombe nucléaire B61-12, toute dernière version opérationnelle de la B61 américaine, est totalement déployée sur le continent européen. Ces armes sont déployées au sein de plusieurs bases aériennes européennes dans le cadre du NATO Nuclear Sharing Agreement.

B61-12 en Europe

Le 27 août, Defense One publiait l’interview du lieutenant général Andrew Gebara, actuel chef d’état-major adjoint pour la dissuasion stratégique et l’intégration nucléaire de l’US Air Force. Si l’interview se concentrait sur le prochain vol d’un second bombardier stratégique B-21 Raider pour la fin de cette

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Air France a inauguré son premier Embraer 190 réaménagé
Aviation Civile

Air France a inauguré son premier Embraer 190 réaménagé

Le premier vol réaménagé de la compagnie HOP ! a été opéré le 1er septembre entre Paris CDG et Hambourg.

Radar Nostradamus : L’ONERA et l’AID signent une convention d’expérimentation en partenariat avec TDF
Industrie

Radar Nostradamus : L’ONERA et l’AID signent une convention d’expérimentation en partenariat avec TDF

Le radar transhorizon NOSTRADAMUS va faire l'objet ...

Syderal, le futur laser haute puissance français qui sera capable de détruire des drones, des roquettes et des obus d'artillerie
Défense

Syderal, le futur laser haute puissance français qui sera capable de détruire des drones, des roquettes et des obus d'artillerie

Cet été, la DGA a signé une commande pour le dével ...

Gaétan Powis
Gaétan Powis
05/09/2025 13:00
1334 mots

Défense

La bombe nucléaire B61-12 américaine désormais opérationnelle en Europe

Une récente prise de parole vient confirmer que la bombe nucléaire B61-12, toute dernière version opérationnelle de la B61 américaine, est totalement déployée sur le continent européen. Ces armes sont déployées au sein de plusieurs bases aériennes européennes dans le cadre du NATO Nuclear Sharing Agreement.

La bombe nucléaire B61-12 américaine désormais opérationnelle en Europe
La bombe nucléaire B61-12 américaine désormais opérationnelle en Europe

B61-12 en Europe

Le 27 août, Defense One publiait l’interview du lieutenant général Andrew Gebara, actuel chef d’état-major adjoint pour la dissuasion stratégique et l’intégration nucléaire de l’US Air Force. Si l’interview se concentrait sur le prochain vol d’un second bombardier stratégique B-21 Raider pour la fin de cette année 2025, elle s’est également intéressée aux bombes nucléaires air-sol,

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Air France a inauguré son premier Embraer 190 réaménagé
Aviation Civile

Air France a inauguré son premier Embraer 190 réaménagé
Radar Nostradamus : L’ONERA et l’AID signent une convention d’expérimentation en partenariat avec TDF
Industrie

Radar Nostradamus : L’ONERA et l’AID signent une convention d’expérimentation en partenariat avec TDF
Syderal, le futur laser haute puissance français qui sera capable de détruire des drones, des roquettes et des obus d'artillerie
Défense

Syderal, le futur laser haute puissance français qui sera capable de détruire des drones, des roquettes et des obus d'artillerie