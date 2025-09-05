La bombe nucléaire B61-12 américaine désormais opérationnelle en Europe

Réservé aux abonnés
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Lire aussi
Une récente prise de parole vient confirmer que la bombe nucléaire B61-12, toute dernière version opérationnelle de la B61 américaine, est totalement déployée sur le continent européen. Ces armes sont déployées au sein de plusieurs bases aériennes européennes dans le cadre du NATO Nuclear Sharing Agreement.
Le 27 août, Defense One publiait l’interview du lieutenant général Andrew Gebara, actuel chef d’état-major adjoint pour la dissuasion stratégique et l’intégration nucléaire de l’US Air Force. Si l’interview se concentrait sur le prochain vol d’un second bombardier stratégique B-21 Raider pour la fin de cette
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte
Une récente prise de parole vient confirmer que la bombe nucléaire B61-12, toute dernière version opérationnelle de la B61 américaine, est totalement déployée sur le continent européen. Ces armes sont déployées au sein de plusieurs bases aériennes européennes dans le cadre du NATO Nuclear Sharing Agreement.
Le 27 août, Defense One publiait l’interview du lieutenant général Andrew Gebara, actuel chef d’état-major adjoint pour la dissuasion stratégique et l’intégration nucléaire de l’US Air Force. Si l’interview se concentrait sur le prochain vol d’un second bombardier stratégique B-21 Raider pour la fin de cette année 2025, elle s’est également intéressée aux bombes nucléaires air-sol,
La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !
Déjà abonné ? Je me connecte