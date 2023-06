La Belgique choisit le SCAF

Après un avis très favorable de la ministre de la Défense belge la semaine passée, cette dernière vient tout juste de confirmer que la Belgique souhaitait intégrer le programme de développement du Système de Combat Aérien du Futur ou SCAF. Ce programme comprend actuellement trois pays : l'Allemagne, l'Espagne et la France. Il s'agit pour la Belgique de ne plus faire l'erreur du F-35 et d'intégrer un programme d'avion de combat encore en phase de développement. Cette décision aura aussi des conséquences doctrinales pour les Forces armées belges.