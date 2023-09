L3Harris, PGZ signent un MOU pour renforcer les capacités de défense polonaises

L3Harris et PGZ améliorent la communication de l'armée polonaise. Un mémorandum d'accord entre L3Harris et PGZ, signé lors du salon MSPO, promet davantage d'opportunités pour ces partenaires industriels pour répondre de manière plus opportune aux besoins en communications tactiques de la Pologne, de l'intégration des systèmes à la maintenance et aux réparations sur le terrain. Cette collaboration entre L3Harris et PGZ a pour but d'améliorer l'intégration des systèmes de communication et leur maintien pour l'armée polonaise, tout en renforçant l'industrie de défense indigène de la Pologne.

WZŁ 2 et PIT RADWAR désignés par L3Harris comme fournisseurs privilégiés. Dans le cadre de cet accord, les filiales de PGZ, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 S.A. (WZŁ 2) et PIT Radwar S.A., réputées pour leur expertise en fabrication et soutien à la défense dans toute la Pologne, s'efforceront de renouveler leur statut de centre de maintenance agréé en Pologne pour les produits de radio tactiques de L3Harris. L3Harris a l'intention de désigner WZŁ 2 et PIT RADWAR comme fournisseurs privilégiés d'installation et d'intégration en Pologne.