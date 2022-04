L'US Navy choisit finalement le sonar CAPTAS-4 européen pour ses frégates

Il s'avère justement que les futures frégates de la classe Constellation sont basées sur la classe FREMM, dans sa version italienne. L'US Navy pense donc que le CAPTAS-4 est un choix ne comprenant que très peu de risques, que ce soit en termes de compatibilité ou de fonctionnement. De plus, la Marine américaine a déjà eu l'occasion de travailler avec ce sonar, tout particulièrement avec les frégates Languedoc et Provence : en 2020, ces deux frégates FREMM (équipée du CAPTAS-4) ont reçu de la Vème flotte américaine le "Hook'em Award". Il consiste à reconnaitre l'excellence d'un bâtiment en terme de lutte anti-sous-marine et n'avait pas été décerné à une unité française depuis 1991 (flottille 21F sur Atlantique 2). En 2021, les frégates Languedoc et Provence ont également reçu cette récompense.