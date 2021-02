L' US Air Force évalue un laser anti-drones mobile

Le HELWS 2 de Raytheon

Dans le cadre d’un programme de démonstration d’une valeur de 23,8 millions de dollars, Raytheon développe un système d’armes laser à haute énergie. Conçus spécifiquement pour la lutte anti-drones de proximité. Le High-Energy Laser Weapon System 2 (HELWS 2) est couplé à un radar de terrain. Ce système peu volumineux peut être installé sur un véhicule léger de type Polaris. En plus de sa capacité de neutralisation, il dispose de possibilité ISR. Il fait suite au système H1 conçu pour la prévention et l’observation de drones.

Un concept innovant

Basé sur une prise standard de 220 volts, il peut également être jumelé avec un générateur pour lui fournir un nombre presque infini de tirs. Le laser utilise un système de ciblage multispectral ainsi qu’un capteur électro-optique/infrarouge pour détecter et suivre les drones avant l’engagement et la neutralisation. Expérimenté par le 704th Test Group, les résultats définitifs seront rendus avant la fin de l’année. Le HELWS 2 fait partie d’une campagne d’expérimentation plus large comprenant l’évaluation du Phaser HPWS (Hight Power Microwave System). Le Phaser serait conçu pour la neutralisation d’essaims de drones par la génération d’un faisceau d’énergie électromagnétique large en arc-en-ciel.

L’US Army attend ses DE-MSHORAD

Prévu pour une entrée en service en 2021, les Directed Energy-Maneuver Short-Range Air Defense (DE-MSHORAD) disposeront d’une arme laser d’une puissance de 50 kw. Intégré sur le véhicule 8X8 Striker, cet équipement assurera une défense C-RAM (Counter-Rocket/Artillery/Missiles) et contre les systèmes aériens sans pilote (SAMU).