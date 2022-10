L'US Air Force déploie à Nice un C-5 spécialement adapté pour récupérer un satellite de Thales Alenia Space

Quelques informations sur le C-5

Le C-5 Galaxy est avion spécialement développé pour le transport stratégique pour les Forces armées américaines. Le premier appareil vole en 1968, à une époque où la mission de transport stratégique est assurée par les C-133 Cargomaster à bout de souffle et les plus petits C-141 Starlifter. Le premier sera directement remplacé par les C-5 Galaxy et le second par les futurs C-17 Globemaster III. Il faut noter que les capacités de transport du C-5 sont très variées et parfois étonnantes :

quatre blindés de combat M2/M3 Bradley ou 4 lance-roquettes multiples M270 MLRS ou encore 14 véhicules blindés léger HMMWV

six hélicoptères de combat AH-64 Apache

deux chars M1 Abrams ou deux hélicoptères de transport lourd CH-47 Chinook

un parachutage record de 73 parachutistes... et 4 chars légers M551 Sheridan (parachutage d'un total de 86,4 tonnes)

largage en vol d'un missile balistique intercontinental Minuteman (pour des essais, effectué une seule fois)

transport du fuselage d'un C-130

Depuis 1968, les C-5 sont constamment améliorés :