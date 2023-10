L'Ukraine lance un Centre de Fusion IA de Défense Collective (CDAIC)

L'Ukraine lance un centre de défense en cybersécurité. Le Président Volodymyr Zelenskyy a mis en œuvre la décision du Conseil de Sécurité et de Défense National (NSDC) concernant la protection et la sécurité des infrastructures critiques et des installations énergétiques en situation de conflit. A cet effet le Centre National Ukrainien de Coordination de la Cybersécurité et IP3 International, lancent un "Collective Defense AI fusion Center" (CDAIC) pour permettre à l'Ukraine et à ses alliés de se défendre ensemble en cybersécurité.

Le CDAIC soutient l'innovation et la formation en cybersécurité. Le CDAIC est une partie d'un investissement en cours pour la reconstruction de l'Ukraine via le Fonds de Sécurité Énergétique d'Ukraine concentré sur la sécurité de l'énergie et des infrastructures. Le CDAIC offre une plateforme et un espace sécurisé pour que les entreprises de cybersécurité des alliés développent des produits innovants en partenariat avec le Centre National de Cybersécurité Ukrainien et le secteur privé. De plus, le CDAIC comprendra une gamme cybernétique permettant aux entreprises de cybersécurité des alliés de l'Ukraine de former leur personnel dans des conditions réelles de guerre cybernétique dans le pays.