L'Ukraine choisit un fusil d'assaut français pour équiper ses forces armées

Si Verney-Carron n’avait pas fait mouche auprès de Direction générale de l'armement avec son fusil d’assaut VCD-15, le fabriquant a su charmer les officiels ukrainiens. La firme stéphanoise officialisait le 6 novembre la vente de 10 000 VCD-15, de 2 000 fusils de précision VCD-10 et de quelque 400 lance-grenades LP40 Le Matru à la société publique ukrainienne Ukrspetsexport. Carton plein pour l’entreprise française, qui empoche 36 millions d’euros après avoir traversé des difficultés financières. Verney-Carron n’avait pu postuler lors de l’appel d’offres lancé en 2014 par la DGA visant à remplacer les fusils d'assaut de l'armée française. L’allemand Heckler & Koch et son HK-416 avaient obtenu les faveurs du gouvernement français dès 2016, pour un contrat estimé de 300 à 400 millions d’euros.

Pourtant, avec une structure basée sur la plateforme AR-15 et le dérivé M4 manufacturé par Colt, Verney-Carron mise sur l’efficacité d’une arme ayant fait ses preuves au combat. Le VCD-15, compatible STANAG, tire des balles en 5,56 ou en .300 AAC grâce à des chargeurs de 10 ou 30 cartouches. Son corps usiné en aluminium 7075 peut être équipé d’un canon standard de 14,5 pouces. Il existe deux autres versions : une courte avec un canon de 10,5 pouces et une longue avec un canon de 16 pouces. Manufacturé avec 4 rails picatinny, il est possible d’implémenter divers accessoires sur le VCD-15, tels que des organes de visée, poignées ou gardes-main.

2 000 fusils de précision VCD

Plus massif et reprenant les bases d'un AR-10, le VCD-10 est une déclinaison en fusil de précision, qui viendra équiper 2 000 snipers ukrainiens à partir de l’année prochaine. Pesant 4 kg, avec un corps en aluminium 7075, le canon s’avère bien plus long que le VCD-15. Il atteint 50,8 pouces pour la version longue, 45,72 pouces pour l’itération standard et 40,64 pouces en format court. Les chargeurs du VCD-10 peuvent atteindre 10 à 20 coups, avec des cartouches de 7,62 x 51 OTAN. De nouveau, quatre rails picatinny agrémentent le corps du fusil, pouvant accueillir des accessoires similaires à ceux du VCD-15. Le fabricant mise sur la polyvalence et la mobilité du VCD-10, indiquant qu’il s’adapte à « n’importe quel environnement ».

L’entreprise enverra 400 lance-grenades Le Matru à l’Ukraine en plus des VCD-10 et VCD-15. Intégrant une crosse amovible, une poignée réglable et un laser à sa structure, le LP40 tire des projectiles en 40 x 46 OTAN. Composé d’acier, il pèse 1,3 kg, le rendant aisément portatif. Des accessoires peuvent être ajoutés sur le canon grâce à la présence d’un rail picatinny.