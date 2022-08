L'U.S. Air Force immobilise une flotte de CV-22 Osprey

Cinquante-deux "tiltrotors" de l'U.S. Air Force cloués au sol

Quelques jours après avoir annoncé la reprise des vols de ses F-35, l'armée de l'air américaine se voit contrainte d'immobiliser une partie de ses aéronefs à rotors basculants CV-22 Osprey. Le Commandement des opérations spéciales de la force aérienne (Air Force Special Operations Command) annonçait le 17 août dans un communiqué envoyé aux médias que les vols de 52 Osprey étaient suspendus suite à la découverte d'un problème majeur. Breaking Defense révèle que quatre incidents s'étant produits depuis 2017 impliqueraient l'embrayage de certains appareils, qui bloquerait le fonctionnement entre les moteurs de l'Osprey et ses deux rotors, occasionnant une déstabilisation de l'aéronef. Sur ces quatre défaillances, deux se seraient produites au cours de ces six dernières semaines.

L'embrayage de certaines unités, intégré dans la boîte de vitesse de l'Osprey et initiant la transmission entre les moteurs et les deux rotors, connaîtrait un "glissement", provoquant un dysfonctionnement de l'un des rotors. Si l'U.S. Air Force précise que les Ospreys ont la capacité de se maintenir en vol malgré l'arrêt de l'un des deux rotors, l'appareil étant maintenu grâce au fonctionnement du second, ces défaillances nécessitent l'atterrissage en urgence de l'aéronef. Cependant, un tel défaut pourrait rapidement faire perdre le contrôle de l'Osprey à l'équipage et de provoquer le crash de l'aéronef.