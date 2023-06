L'israélien BlueBird dévoile sa première munition rôdeuse : le SpyX

Icare fait le choix du simulateur Exail

Icare, société spécialisée en formation aéronautique sur avions régionaux, a sélectionné et retenu le simulateur d'Exail de type FTD2/FNPT II destiné à l'entrainement et la formation des pilotes sur A320. Ce contrat a été signé au cours du 54e Salon international de l'air et de l'espace du Bourget par Philippe Goetz, président d'Icare et Dominique Giannoni, président d'Exail.