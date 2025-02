L'IPSA a lancé son Festival du Vol, IPSAIR 2025

Samedi 8 février : Journée Portes Ouvertes au campus d'Ivry-Paris de l'IPSA

L'école d'ingénieurs aéronautique et spatial IPSA a lancé la 6e édition de son Festival du Vol sur son campus d'Ivry-Paris. IPSAIR 2025 comprend une Journée Portes Ouvertes, le samedi 8 février 2025, permettant aux lycéens et à leur famille de découvrir les formations Ingénieur, Bachelor, MSc et MBA de l’IPSA, tout en profitant des animations d’IPSAIR, dont une conférence d’un pilote de chasse. Puis, rebelote les 17 et 18 février, "Les off de l’IPSAIR : les deux Journées Découverte des Métiers de l’Ingénieur offriront aux lycéens une immersion sur le campus avec des ateliers pédagogiques, des rencontres avec les associations étudiantes et l’accès aux expositions. Inscription en ligne : https://www.ipsa.fr/agenda/

Séances de simulateurs sur Rafale, Boeing 777, Airbus A320....

Le 8 février, c'est l'occasion de s'essayer au pilotage sur simulateur d'un avion de combat Dassault Rafale, d'avions de transport Boeing 777 et Airbus A320, voire même d'un hélicoptère Bell JetRanger et d'un P-47 Thunderbolt. C'est aussi l'occasion de découvrir des pièces rares du domaine aéronautique présentées par le Musée Safran: moteurs de Mirage, turbines d’hélicoptères et autres équipements de pointe. Des guides experts seront disponibles pour offrir des explications détaillées. En parallèle, une exposition photo grand format mettra en avant les travaux des étudiants de l’IPSA.

Une série de conférences jusqu'au 11 février

IPSAIR 2025, c'est aussi une série de conférences qui ont débuté le 6 février avec la spationaute Claudie Haigneré et ce vendredi 7 février à 14 h 30 une table-ronde réunira à 14 h 30 des experts de l’industrie aéronautique et spatial échangeront sur les enjeux de la souveraineté technologique et les perspectives professionnelles dans les secteurs des systèmes embarqués. Puis, samedi 8 février, à 14 h, lors de la Journée Portes Ouvertes, la séquence "Dans la peau d’un pilote de chasse" qui permettra de découvrir les coulisses du quotidien d’un ancien pilote de chasse, Vincent Berthelot, ex-officier de marine. Puis, le mardi 11 février à 17 h 30, "L’A400M, l’avion qui repousse les limites" avec Alix Ricour et Sébastien Baglieri, deux diplômés de l’IPSA.