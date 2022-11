L'introduction du moteur PW1100G-JM chez MTU Maintenance Zhuhai se conclut avec succès

L'un des défis particuliers de l'introduction du moteur PW1100G-JM sur le site de Zhuhai, qui a débuté en janvier 2020, était que tous les processus d'approbation devaient se dérouler à distance en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de voyage associées. De nombreux autres processus du projet ont également été pris en charge à distance, notamment la mise en place du FOS (système de révision fixe), qui est utilisé pour le démontage et le montage du moteur. Même avec tous ces facteurs en jeu, le processus s'est déroulé sans problème grâce au transfert efficace de l'expertise existante et à la coopération exceptionnelle entre les différents sites MTU et au sein du réseau GTF.

"L'élargissement de notre portefeuille MRO au PW1100G-JM nous a donné accès à un important programme tourné vers l'avenir et à des processus MRO innovants. Cela renforce encore notre savoir-faire technologique et nous permettra de continuer à établir des normes pour une maintenance plus efficace et innovante à l'avenir ", ajoute Michael Vos, Senior Manager System Engineering, qui était en charge de la montée en puissance du Geared Turbofan (GTF) chez MTU Maintenance Zhuhai.

La certification EASA et FAA avait déjà été délivrée pour ce type de moteur. Les procédures spéciales nécessaires, telles que la rectification et l'équilibrage, ont également été introduites. Cela signifie que Zhuhai est désormais le troisième site du réseau MTU capable d'effectuer le démontage, le montage et le test des moteurs PW1100G-JM. Cette extension du portefeuille MRO constitue une excellente base pour la poursuite de la croissance et du succès du site.

MTU Maintenance Zhuhai, une coentreprise entre MTU Aero Engines et China Southern Airlines Ltd, travaille de manière fiable sur les moteurs V2500 et CFM56 depuis près de 20 ans maintenant et a également ajouté les moteurs LEAP à son portefeuille en 2019. Le site est situé dans la zone de libre-échange de Zhuhai, où il bénéficie de la proximité de Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen et Macao. En plus de China Southern, MTU Maintenance Zhuhai sert plus de 90 clients de Chine, d'ailleurs en Asie et du monde entier, notamment International Aero Engines, Saudia Airlines et All Nippon Airways ainsi que les transporteurs chinois Sichuan Airlines, Xiamen Airlines et Hainan Airlines.

MTU Maintenance Zhuhai construit actuellement un site supplémentaire dans le district voisin de Jinwan. Ce site se concentrera sur les moteurs PW1100G-JM et disposera d'une cellule d'essai de 60 000 livres de poussée. L'atelier devrait commencer à fonctionner en 2025. À pleine capacité, environ 600 employés formés y travailleront et il pourra effectuer 260 visites d'atelier par an.

En plus de MTU Maintenance Zhuhai, le programme PW1100G-JM est également desservi par MTU Maintenance Hannover et EME Aero en Pologne.