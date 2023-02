L'Inde et la Russie ensemble pour construire le chasseur furtif Su-75 de 5e génération ?

La Russie à la recherche d'un nouveau partenaire pour construire son avion furtif de 5e génération

Une délégation de représentants des sociétés de construction aéronautique russes assistera au salon aéronautique Aero India 2023 qui se déroulera à Bangalore du 13 au 17 février. Elle prévoit d'y discuter de la coopération pour les avions de cinquième génération avec comme objectif d'inviter des partenaires indiens à rejoindre le projet de chasseur tactique léger Su-75 Checkmate du constructeur Sukhoi. C'est ce qu'affirme une source proche de la société technologique d'État russe Rostec révélée par l'agence de presse russe TASS.

Su-75 Checkmate, l'alternative russe au Lockheed Martin F-35

Tel qu'il est présenté depuis sa première apparition au salon MAKS de 2021, dans la ville de Joukovski en banlieue de Moscou, l'avion tactique monomoteur Checkmate devrait parvenir à une vitesse de Mach 1,8 et une autonomie de 3 000 km tout en atteignant une altitude maximale de 16’500 mètres. D'une masse totale de 18 tonnes au décollage, sa soute est prévue pour transporter 7,5 tonnes de missiles, bombes et roquettes. Le Su-75 est conçu comme un produit d'exportation, avec une architecture de systèmes ouverts lui permettant de s'adapter aux exigences des clients, parmi lesquels sont envisagés le Vietnam, l'Argentine, les Emirats Arabes Unis et l'Inde. Son coût prévu de 30 millions de dollars par avion le place largement en dessous du F-35 et de ses 79 millions de dollars unitaire, ce qui devrait être un atout à l'export. Il accuse cependant un retard d'un à deux ans sur la date de sa production en série qui devrait avoir lieu en 2027 au lieu des années 2025-2026 initialement prévues.

Le projet russe d'avion de chasse tactique léger en difficulté.

En janvier 2022, un partage des coûts du projet avec les Emirats Arabes Unis était envisagé. Il faisait suite aux pressions exercées par les Etats-Unis sur les Emirats afin que ces derniers suppriment le chinois Huawei de leur réseau de télécommunications. En réponse, ces derniers s'étaient éloignés du Lockheed Martin F-35 et avaient entamé les discussions avec la Russie au sujet du Checkmate. Actuellement centrée sur l'acquisition d'avions Rafale et alors que les discussions reprennent lentement au sujet des F-35, les Emirats Arabes Unis semblent s'être extraits du financement du Su-75, privant la Russie d'une source importante de financement.

L'Inde, dont la Russie est le principal fournisseur d'armes, est donc envisagée pour tenir ce rôle, car la production de l'avion tactique furtif de 5e génération semble être mise en difficulté par les conséquences de la guerre en Ukraine. Elles font ressentir le poids d'un manque d'outils d'usinage de précision et de semi-conducteurs avancés sur l'industrie russe en plus des sanctions occidentales, tout cela imposant du retard au projet Checkmate. Mais une réponse positive de la part de New Delhi est loin d'être acquise, l'Inde s'étant déjà retirée du projet Su-57 il y a des années de cela pour des coûts de développement trop élevés et des retards importants. De plus, la coopération et les transferts technologiques entre la Russie et la Chine en matière d'armement poussent à croire que l'Inde conservera des réticences quant à se doter d'un avion de combat dont les technologies seront aux mains de son rival chinois, qui participe notamment à fournir du matériel militaire au Pakistan.