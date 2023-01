Le carnet de commande du Rafale atteint des sommets

La reprise des livraisons de Rafale à la France

Interrompues conformément aux Lois de Programmation Militaire (LPM) pour des raisons budgétaires, les livraisons de Rafale à la France ont repris le 29 décembre 2022 avec celle d’un Rafale B359. Destiné à l’armée de l’Air et de l'Espace, il fait partie de la commande dite « tranche 4 » datant de 2009. De cette commande, qui prévoit 60 avions, il reste 27 Rafale à livrer ainsi que 12 Rafale commandés en 2021 par la France pour compenser 12 appareils revendus à la Grèce. Une « tranche 5 » devrait quant à elle être notifiée en 2023.

Pour sa part, le Standard F4 du Rafale, développé et construit par Dassault Aviation, Thales, SAFRAN et MBDA, devrait être opérationnel dès 2025. Multirôle il sera en capacité de remplir des missions de défense et supériorité aérienne, de frappe de profondeur, d’appui aérien, de reconnaissance tactique et stratégique et ainsi que de pénétration et de frappe nucléaire (voir notre vidéo ci-contre pour le standard F5).