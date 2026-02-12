L’Inde donne son feu vert à l’achat de 114 Rafale

Le 12 février, le Conseil d’acquisition de la défense a donné son feu vert à l’achat de 114 avions Rafale pour un montant de 3.25 milliards de roupies (30.2 Md€). Une très grosse commande qui était attendue pour remplacer le Mig-21 depuis la fin de sa mise en service en septembre. Les Rafale remplaceront aussi les Mig-29, Jaguar et Mirage 2000, d’après des médias locaux. L’Armée de l’air indienne ne compte aujourd’hui plus que 29 appareils, soit bien moins que les 42 attendus.