L’Inde donne son feu vert à l’achat de 114 Rafale
© Reuters
Daniel Chretien
Air & Cosmos avec Reuters

publié le 12 février 2026 à 12:16

87 mots

Le Conseil indien d’acquisition de la défense a approuvé jeudi la proposition d’achat de 114 avions Rafale auprès de Dassault Aviation afin de renforcer sa flotte de chasseurs.

Le 12 février, le Conseil d’acquisition de la défense a donné son feu vert à l’achat de 114 avions Rafale pour un montant de 3.25 milliards de roupies (30.2 Md€). Une très grosse commande qui était attendue pour remplacer le Mig-21 depuis la fin de sa mise en service en septembre. Les Rafale remplaceront aussi les Mig-29, Jaguar et Mirage 2000, d’après des médias locaux. L’Armée de l’air indienne ne compte aujourd’hui plus que 29 appareils, soit bien moins que les 42 attendus.

Défense

