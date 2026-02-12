L’Inde donne son feu vert à l’achat de 114 Rafale

Le Conseil indien d’acquisition de la défense a approuvé jeudi la proposition d’achat de 114 avions Rafale auprès de Dassault Aviation afin de renforcer sa flotte de chasseurs.
Le 12 février, le Conseil d’acquisition de la défense a donné son feu vert à l’achat de 114 avions Rafale pour un montant de 3.25 milliards de roupies (30.2 Md€). Une très grosse commande qui était attendue pour remplacer le Mig-21 depuis la fin de sa mise en service en septembre. Les Rafale remplaceront aussi les Mig-29, Jaguar et Mirage 2000, d’après des médias locaux. L’Armée de l’air indienne ne compte aujourd’hui plus que 29 appareils, soit bien moins que les 42 attendus.
Sauf nouvel imprévu, la Française Sophie Adenot, onzième astronaute à porter les couleurs de la France dans l’espace, s’envolera ce 13 février vers la Station spatiale internationale, avec un enthousiasme débordant. Sa mission doit durer neuf mois, une première pour un membre du corps des astronautes européens. Une fierté pour la France.
