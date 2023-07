L'Inde donne son accord à la France pour acheter 26 chasseurs Rafale et trois sous-marins Scorpène

Ce jeudi 13 juillet, l’Inde a approuvé en principe, l'achat de 26 avions de chasse Rafale Marine et de trois sous-marins de classe Scorpène. L’annonce intervient un jour avant la fête nationale du 14 juillet et son traditionnel défilé militaire, dont le Premier ministre indien Narendra Modi est l'invité d’honneur.

Le Rafale pour répondre au besoin de modernisation de l’armée indienne

L’Inde cherche actuellement à remplacer les MiG-29 vieillissant de sa flotte aéronavale en lien avec la volonté du gouvernement indien d’opérer une montée en puissance de ses armées. Située au cœur de la région Indopacifique, l’Inde est dotée d’un littoral conséquent, ouvert sur un espace maritime dans lequel transite une part importante du commerce international. La puissance maritime et aéronavale de New Delhi est un enjeux de taille pour le pays. Malgré de nombreuses divergences, sur les droits de l’Homme ou la guerre en Ukraine, les démocraties occidentales courtisent Narendra Modi car son pays représente un contrepoids à la Chine dans la région.

Cependant l’Inde souhaitait des avions en capacité de décoller sur son porte-aéronef INS Vikrant. Doté d’un système STOBAR - un brin d’arrêt mais pas de catapulte pour le décollage des avions - peu d’avions étaient donc compatibles avec le bâtiment indien. Une compétition a donc eu lieu au mois de décembre 2022 entre les deux seuls avions correspondant aux critères définis par l’Inde : le F/A-18 Super Hornet américain et le Rafale Marine français. Longtemps attendu, le résultat de cette compétition a été source de nombreuses spéculations. Observateurs ou encore sources internes aux instances militaires indiennes donnaient le Rafale gagnant et prévoyait la conclusion d'un accord entre Paris et New Delhi, sans qu’aucune confirmation officielle ne vienne le confirmer. C’est désormais chose faite.