L'Espagne va porter son parc d'avions de combat à 115 Airbus Eurofighter

25 avions de combat Eurofighter de plus pour l'Espagne

Conclues au début du mois de novembre dernier, les négociations entre le gouvernement espagnol et la société Eurofighter portant sur l'achat d'une nouvelle tranche d'avions de combat se sont transformées en commande ferme, ce 20 décembre. Le contrat signé avec la NATO Eurofighter and Tornado Management Agency (NETMA) porte sur 25 appareils dans le cadre du programme Halcon II pour le remplacement des F/A-18. Les Eurofighter EF2000 seront portés au standard « Tranche 4 » et donc équipés du radar à antenne active AESA CAPTOR-E à balayage électronique et en capacité de tirer des missiles MBDA air-sol Brimstone III et air-air à longue portée Meteor.

Un parc de 115 Eurofighter EF2000 à l'horizon 2030-2035

Cette nouvelle tranche, qui se répartit en 21 monoplaces et quatre biplaces, fait suite au contrat passé en juin 2022 et qui portait sur 20 exemplaires toujours dans le cadre du programme Halcon de montée en gamme des capacités défensives et offensives de l'avion de combat européen. Ces différents achats porteront le parc total de la Force aérienne et de l'espace espagnole à 115 Eurofighter EF2000 à l'horizon 2030-2035. Les livraisons de la tranche des 20, signée en 2022, débuteront en 2026 et celles de la tranche des 25 en 2030.

Remise à niveau des 70 premiers

Du travail donc pour les équipes d'Airbus Defence & Space et notamment pour le site de Getafe près de Madrid pour les dix prochaines années. D'autant que les 70 premiers Eurofighter de la Force aérienne et de l'espace espagnole se répartissent en 17 appartenant à la Tranche 1, 32 à la Tranche 2 et 21 à la Tranche 3. Leur remise à niveau progressive sera donc nécessaire. L'avion de combat Eurofighter s'est vendu à plus de 700 exemplaires depuis le lancement du programme.