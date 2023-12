L'Espagne commande 16 Airbus C295 pour des missions de patrouille maritime et de surveillance

16 Airbus C295 MPA et MSA pour l'Espagne

Déjà clientes de l'Airbus C295 dans sa version transport à raison de 13 exemplaires, les Forces armées espagnoles seront progressivement dotées de 16 C295 dans ses versions patrouille maritime (MPA) et surveillance maritime (MSA). La commande vient en effet de tomber et sa valeur globale est de près de 1,7 Md€. Les appareils seront produits et assemblés sur le site d'Airbus à Séville.

Remplacement des P-8 Orion et CN-235 VIGMA

Le C295 MPA remplacera la flotte de P-3 Orion, retirée fin 2022. Il sera équipé "pour des missions anti-sous-marines, anti-surfaces et de reconnaissance. De plus, il pourra transporter des armements tels que des torpilles". Avec sa capacité à opérer en mode collaboratif avec d’autres plateformes, le C295 MPA peut devenir un centre de commandement et de contrôle volant, souligne Airbus qui met également en avant "le haut degré de synergie" entre les deux configurations. Le C295 MSA remplacera, quant à lui, les CN-235 VIGMA et "sera principalement utilisé pour des opérations maritimes et terrestres, notamment contre la contrebande, l’immigration illégale et le trafic de drogue, ainsi que pour des missions de recherche et sauvetage nationales et internationales".

Plus de 14 Md€ de prises de commandes pour Airbus Defence & Space en 2023 ?

Au 30 septembre 2023, les prises de commandes enregistrées par Airbus Defence & Space s'élevaient à 8,5 Md€, en hausse de 6 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022. Depuis, ont été enregistrés des contrats : MCO des Airbus A330 MRTT de l'Armée de l'Air et de l'Espace (1,2 Md€), les systèmes de drones SIRTAP par l'Espagne (près de 500 M€ selon les sources), la transformation de 15 Eurofighter en version SEAD (384 M€). Avec la commande des C295, on arrive à 3,8 Md€. ce qui donne, pour l'instant, 12,3 Md€ de prises de commandes. En 2022, les prises de commandes s'étaient élevées à 13,7 Md€ sur l'ensemble de l'année. Reste donc encore 1,4 Md€ pour faire aussi bien qu'en 2022.