L'équipe Tempest du Royaume-Uni obtient 822 millions de dollars pour développer les technologies d'avions de combat de nouvelle génération

Un contrat de plusieurs millions de dollars pour la conception et le développement technologique

Le consortium dirigé par BAE Systems, connu sous le nom de "Team Tempest", a remporté un contrat de 822 millions de dollars du ministère britannique de la Défense. Les fonds seront utilisés pour mûrir des dizaines de nouvelles technologies en vue de la construction d'un avion de démonstration pour le jet de combat de nouvelle génération. L'investissement aidera à évaluer la maturité des technologies avancées et à décider de ce qu'il faut inclure dans l'avion de démonstration, qui devrait voler avant 2027.

Partenaires de l'industrie et technologies en développement

Team Tempest comprend le fabricant d'armes MBDA UK, le développeur de centrales électriques Rolls-Royce et la société de capteurs et d'électronique Leonardo UK. Actuellement, environ 60 technologies sont en cours de développement via des démonstrations technologiques et des concepts numériques, notamment des domaines tels que la propulsion supersonique avancée, la génération d'énergie électrique, la détection intégrée, les armes à énergie directe laser, les systèmes de communication intégrés et les matériaux furtifs.

Partenariat pour le programme mondial d'avions de combat

L'investissement fait partie des dépenses gouvernementales britanniques prévues de plus de 2 milliards de livres sterling sur le projet jusqu'en mai 2025. En collaboration avec le ministère de la Défense, les partenaires de Tempest au Royaume-Uni progresseront dans les technologies critiques pour la plateforme aérienne de combat. Cela contribuera à définir les exigences finales, ainsi que les partenaires du programme mondial d'avions de combat (GCAP) au Japon et en Italie. L'effort de GCAP vise à livrer un avion de chasse de pointe d'ici 2035.

Fusion des technologies et de l'expertise pour le futur combat aérien

Le nouvel engagement d'investissement du ministère de la Défense concerne le travail du Royaume-Uni et contribuera à façonner l'effort trinational. Le secrétaire à la Défense britannique, Ben Wallace, a déclaré que "la prochaine tranche de financement pour le futur combat aérien aidera à fusionner les technologies et l'expertise combinées que nous avons avec nos partenaires internationaux - en Europe et dans le Pacifique - pour livrer cet avion de chasse de pointe d'ici 2035".