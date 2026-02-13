L’équipage de Crew 12 sur le pas de tir

Vert météo

Calé depuis plusieurs jours sur l’heure du décollage de la Station spatiale internationale, l’équipage de la mission Crew 12 (les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, la Française Sophie Adenot et le Russe Andreï Fediaïev) a démarré sa dernière journée sur Terre vers 4 h 15 UTC ce vendredi 13 février (5 h 15 heure de Paris, 21 h 15 heure de Floride – nous continuerons cet article en heure locale).

C’était donc 6 heures avant le grand départ, toujours prévu depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, à 5 h 15 locales.

Après la petite visite médicale quotidienne et le petit déjeuner, le point météo tant redouté après plusieurs reports (pour cause de vents en altitude) a confirmé la tendance à l’amélioration, les chances de pouvoir lancer ayant atteint les 90 % à la veille du lancement : « You are GO for launch! » (Vous avez le feu vert pour le lancement !).

La séance d’habillage a donc pu commencer à 1 h 15.

Derniers adieux

A la sortie du bâtiment O&C (Operations and Checkout Building) où s’est déroulé l’habillage, les astronautes ont pu saluer une dernière fois leurs proches, sous les objectifs des journalistes accrédités sur place.

« C’est un moment particulièrement émouvant, raconte à Air & Cosmos Lisa Malone, ancienne responsable du centre de presse du Centre spatial Kennedy. Cela se passe très vite mais c’est très intense ! »

De fait, la séance (appelée walkout – sortie) a duré 5 minutes environ, entre 1 h 51 et 1 h 56, avant que ne démarre le transport vers le pas de tir LC-40 de la base militaire de Cape Canaveral, en Tesla (deux astronautes par voiture) et sous solide escorte policière et militaire.

Le trajet vers le pas de tir devait durer 20 minutes, de quoi écouter six morceaux de musique – trois par astronaute.

« On leur fait coucou les p’tits gars ! »

Un peu avant 2 heures du matin, le convoi (précédé par un hélicoptère Nasa) est passé en trombe, toutes sirènes dehors, entre le bâtiment d’assemblage final du lanceur lunaire SLS de la Nasa et le centre de presse du Centre spatial Kennedy.

La seconde Tesla, où se trouvait Sophie Adenot, était immatriculée « Bon vol ».

Elle nous a klaxonnés avant de disparaître aussi vite qu’elle était apparue…