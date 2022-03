L’Égypte pourrait acquérir des F-15 auprès des États-Unis

Nouvelle montée en puissance pour l’Egyptian Air Force ?

Décidemment, en matière d’appareils de combat, rien ne semble trop beau pour Le Caire. Après le MiG-29M et le Rafale en 2015, le Su-35 en 2018 et un second contrat Rafale en 2021, c’est désormais sur le F-15 de Boeing que l’armée de l’Air égyptienne aurait jeté son dévolu.

En effet, auditionné devant le Senate Armed Services Committee [Comité des forces armées du Sénat américain], le général de l’US Marine Corps Kenneth McKenzie, actuellement Commandant des opérations militaires américaines au Moyen-Orient et en Asie centrale, a déclaré ceci : « Concernant l’Égypte, je pense que nous avons de bonnes nouvelles en ce sens que nous allons leur fournir des F-15, ce qui a été un travail long et difficile ». Si aucun détail supplémentaire n’a été dévoilé, l’affaire semble proche d’aboutir au vu de la confiance affichée. Néanmoins, le dernier mot en matière de Foreign Military Sales (FMS) reviendra in fine au Département d’État américain et a fortiori au Congrès. Le nombre d’appareils envisagé n’a pas été précisé, pas davantage que la version exacte concernée, la date de livraison ou le montant de l’opération – qui se chiffrerait vraisemblablement en milliards de dollars.

En tout état de cause, cette information confirme la dynamique d’acquisitions frénétique de l’Égypte dans le domaine militaire, et notamment des avions de combat. Le Caire, qui dispose déjà d’environ 200 F-16, 46 MiG-29M, 24 Rafale (et 30 à livrer à partir de 2024) et une quinzaine de Mirage 2000, semble déterminé à ne pas ralentir l’augmentation capacitaire engagée depuis 2015. Dernière annonce en date, le 25 janvier dernier, le Département d'État américain avait autorisé la vente de 12 Lockheed Martin C-130J Super Hercules à l’Égypte pour un montant d’environ 2,2 milliards de dollars.

Par ailleurs, une commande de F-15, relativement inattendue malgré des bruits de couloirs récurrents ces dernières années, accréditerait la thèse selon laquelle le blocage de la livraison des Sukhoï Su-35 commandés à la Russie en 2018 pourrait être amené à se prolonger (définitivement ?). Documentée en détail dans ces colonnes ces derniers mois, la situation serait liée aux mesures de rétorsion américaines, en particulier le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). De façon plus résiduelle, l’achat de F-15 éloignerait également encore un peu plus les rumeurs qui envoyaient l’Eurofighter Typhoon sous les cieux égyptiens.