L’art de se présenter en entretien

Conseil n° 1 : l’art de se présenter : soyez authentique !

Lors de votre entretien, soyez vous-même, n’essayez pas d’impressionner le recruteur en enjolivant à outrance votre parcours. Mettre en avant vos points forts oui, mentir en s’inventant une expérience, c’est un grand non. Le recruteur n’est pas dupe et sentira que vous en faites trop ce qui aura pour conséquence de vous décrédibiliser. Ne trichez pas, soyez juste vous. Inspirez confiance. Si le recruteur vous convie à un entretien, votre profil l’intéresse. Vous partez donc avec une longueur d’avance. Mais rien n’est gagné à ce stade, il faut donner vie à son CV.

Soyez enthousiaste lorsque vous vous exprimez, on préfèrera toujours travailler avec une personne vivante plutôt qu’avec une personne ennuyeuse, n’est ce pas ? Votre manière de parler de vos expériences, de vos projets en disent long sur votre savoir-être et votre futur comportement au sein de l’entreprise. Alors oui, un CV béton avec de supers postes, ça fait rêver mais le recruteur va avant tout recruter un candidat qui saura s’intégrer et sera un élément positif de l’équipe.

Pensez à soigner votre diction, choisissez bien votre vocabulaire, évitez trop de jargon si vous êtes face à un recruteur et gardez le lexique technique pour votre face à face avec le manager opérationnel.

Présentez vos idées de façon structurée pour que la présentation de votre expérience soit claire et logique ainsi vous démontrez à votre interlocuteur votre capacité de synthèse et de communication. Deux qualités très recherchées chez les candidats.

Lors de votre prochain entretien, soyez juste vous avec vos points forts, vos points faibles et une envie incroyable de se dépasser pour une entreprise qui partagera vos valeurs et votre projet professionnel !

Ecrit par Elodie Destruel,

Directrice de CSC Consulting organisme de formation et de conseils www.csc-consulting.org,

Fondatrice de la plateforme de Elearning www.learnenglishonline.fr