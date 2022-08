L'armée américaine teste une version améliorée du système anti-missiles Patriot

La Warfighter-Machine Interface permettrait, selon Raytheon, de visualiser et comprendre aisément des données complexes traitées par un système Patriot. L'entreprise compare ainsi la nouvelle interface à " des modélisations en 3D [...], des fonctions de recherches et des indicateurs de statuts que des "gamers" (joueurs) trouveraient familiers ". La mise en place d'une interface simplifiée permettrait d'améliorer le temps de réaction et réduirait les risques d'erreurs en cas d'utilisation d'une batterie anti-missiles. Pour l'U.S. Army, la mise à jour des systèmes par Raytheon offre un gain de temps considérable concernant la formation des troupes à l'utilisation des batteries Patriot. Après la première volée d'essais, ces deux derniers mois, plusieurs témoignages de soldats rapportés par l'U.S. Army attestent de la simplicité d'utilisation de l'interface WMI.

Le Patriot, un système en constante évolution

Depuis sa mise en service en 1984, le MIM-104 Patriot a connu de nombreuses mises à niveau et évolutions, Raytheon se targuant d'avoir su adapter son lance-missiles aux mutations technologiques du matériel militaire. Réputé pour la qualité de son radar AN/MPQ-65, le Patriot projette des missiles évoluant à moyenne portée, destinés à assurer la destruction de missiles ennemis, notamment balistiques. Les batteries Patriot sont composés de huit tracteurs-érecteurs-lanceurs (TEL), d'un ensemble de radars et de capteurs et d'un poste d'un commandement.

Le Patriot s'est décliné en plusieurs versions au cours de ces quarante dernières années, du PAC-1 au plus récent PAC-3. Le radar du PAC-3, l'AN-MPQ-65, se veut bien plus précis et performant que son prédécesseur, l'AN-MPQ-53. Il est capable de détecter un missile situé à plus de 60 km de la position d'une batterie, de suivre plusieurs cibles en même temps et de débusquer de potentiels leurres. Une fois le missile repéré, le TEL va lancer un engin dédié à l'interception du missile, rencontrant la cible sur sa trajectoire grâce à l'acquisition de données telles que sa vitesse ou sa distance par le radar. Si l'intercepteur du Patriot ne va pas directement impacter un missile adverse, la détonation de sa charge explosive permet généralement la destruction de son objectif. Utilisées au cours de plusieurs conflits, les premières itérations du Patriot n'ont pas toujours fait l'unanimité. Lors de la guerre du Golfe (1990 - 1991), l'Arabie Saoudite indiquait un taux de réussite de 70 % contre les missiles irakiens, et seulement 40 % de succès pour l'Israël.

Avec les modernisations apportées par Raytheon, les batteries Patriot ont cependant acquis une certaine popularité au cours de ces dernières années. Les systèmes sont utilisés dans quinze pays, dont de nombreux États membres de l'OTAN, ainsi que par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. La future mise à jour du missilier américain ne devrait pas être déployée avant 2023, après la fin d'une année de tests menés sur la base de White Sands.