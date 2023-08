L'armée américaine attribue à Airbus un contrat pour la modernisation des hélicoptères

L'armée américaine a attribué à Airbus un contrat de 27,8 millions de dollars pour améliorer l'équipement de mission du bataillon de sécurité et de soutien de la Garde nationale. Ces améliorations visent à accroître les capacités du UH-72A Lakota pour effectuer des opérations de jour comme de nuit, avec un nouvel écran de carte mobile avancé, des interfaces numériques améliorées, de nouveaux moniteurs et d'autres améliorations système.

Les modifications seront effectuées par Airbus dans le Mississippi, et la gestion du contrat sera assurée par Airbus U.S. Space & Defense.

Les modifications seront réalisées dans l'usine de production d'hélicoptères d'Airbus à Columbus, Mississippi, où plus de 480 UH-72A et UH-72B Lakota, basés sur le H145, ont été livrés à l'armée américaine depuis 2006. Le contrat sera géré par Airbus U.S. Space & Defense, qui offre des solutions de satellite, de communication laser, de rotors et d'ailes fixes de classe mondiale pour répondre aux exigences les plus complexes en matière de défense, de sécurité, d'espace et de renseignements aux États-Unis.