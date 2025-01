L’année spatiale 2025 s’annonce encore plus folle

Déjà, l’An 69 de l’astronautique s’annonce encore plus fou que le précédent, pourtant record, avec des lancements toujours plus nombreux (pas moins de 300 au total, surtout aux Etats-Unis et en Chine), l’ajout de centaines de satellites dans les constellations dédiées à l’internet global, la poursuite du développement et les