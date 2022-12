L'Alouette III quitte le service actif après 60 ans de bons et loyaux services au sein de la Marine nationale

La fin de la "cacahuète"

Ce 9 décembre, la Marine nationale s'est officiellement séparée de ses derniers hélicoptères Alouette III lors d'une cérémonie d'Adieu aux armes. C'est une page qui se tourne pour l'Aéronautique navale car cet hélicoptère est entré en service en 1962, soit trois ans après sa première au Salon du Bourget. Cet hélicoptère accompagnera la plupart des bâtiments de la Marine nationale en opérations et sur les quatre coins du globe. Au total, ce sont près de 37 Alouette III qui auront volé sous la cocarde bleu-blanc-rouge ornée d'une ancre et ce, sous deux versions :

SA316B, avec une transmission renforcée, un rotor amélioré, permettant l'emport d'une charge utile plus importante.

SA319B, moteur adapté aux conditions de vol hot & high (haute altitude), meilleure consommation de carburant, radar météorologique ORB-32 situé dans le nez.

L'arrivée d'hélicoptère moderne comme les Lynx ou les Panther changent les missions des Alouette III mais sans les retirer du service. Ainsi, en soixante ans d'opérations, l'Alouette III aura effectué la presque totalité, voire la totalité des missions pour un hélicoptère de la Marine nationale :

transport

SAR

lutte anti-sous-marine

soutien logistique de la flotte

Pedro pour le groupe aérien embarqué ( lien vers le tweet de l'escadre du Charles de Gaulle )

) formation

etc.

Le fil ci-joint de la Marine nationale et du chef d'état-major de la Marine nationale permet de revoir quelques images de cet hélicoptère mythique.

Plus vieux que le Lynx !

Fait intéressant, les hélicoptères Lynx, chargés de reprendre les missions de lutte anti-sous-marine des Alouette III rentrent en service en 1979. Cet hélicoptère représentait alors un véritable bond technologique pour les équipages. Cependant, la Marine s'est également séparée de ses Lynx... mais deux ans avant le retrait des Alouette III : les Lynx ont été retiré du service actif en 2020 !

Un remplacement en deux étapes

Le stock de pièces détachées permettait à la poignée d'Alouette III (12 en service en 2021) d'encore effectuer des missions pour la Marine. Cependant, la fin du stock approchant et le coût de plus en élevé a obligé la Marine nationale a décidé en 2020 de se séparer des Alouette III pour 2022. Ce retrait a ouvert un trou capacitaire : l'Aéronavale avait estimé le besoin d'acquérir entre 12 et 17 hélicoptères Dauphin supplémentaires. Finalement, ce sont 12 Dauphin N3 qui seront loués auprès d'Heli-Union pour une durée de 10 ans. Avant d'entrer en service, ceux-ci seront bien évidemment militarisés (treuil, support d'armement, etc) par Heli-Union et une partie sous-traitée à DCI.