L’Alliance New Space France

Associée à l’organisation des Assises du New Space depuis sa première édition en juillet 2022, l'Alliance NewSpace France est une association Loi 1091 qui réunit des acteurs de la filière NewSpace sur le territoire français, avec l’objectif de faire rayonner dans le monde entier la filière spatiale et ses applications diverses : transport spatial, environnement, satellites et connectivité.

Créée le 1er juillet 2021 (après trois vagues d’épidémie de Covid-19), l’association est présidée par Stanislas Maximin, cofondateur et président de la société rémoise Latitude (qui développe le microlanceur Zéphyr), et dispose depuis mai 2023 d’un coordinateur permanent basé à Paris, Samuel Mamou (ancien adjoint au conseiller spatial et représentant du CNES à l’ambassade de France à Washington).

De nouveaux membres, startups nouvellement créées ou sociétés plus anciennes qui n’avaient pas encore franchi le pas, viennent régulièrement gonfler les rangs de l’Alliance : elle compte ainsi quelque 42 startups et PME (soit plus de 2 200 employés représentés à travers la France), à la veille des Assises du New Space 2024 qui se tiennent les 25 et 26 juin à La Défense.

Au premier trimestre 2024, ces entreprises ont levé plus de 140 M€. Seules les adhésions des membres permettent le fonctionnement de l’Alliance, qui ne bénéficie d’aucune subvention.

Trois ans d’histoire

La création de l’Alliance en 2021 coïncide à un moment charnière pour le New Space en France, entre l’arrivée de Philippe Baptiste à la présidence du CNES et la restructuration qui a suivi, et l’annonce par le gouvernement du Plan d’investissement France 2030 et l’évolution du côté de la Direction Générale des Entreprises.

Considérant le foisonnement au sein du secteur spatial français – notamment l’apparition de nombreux acteurs privés –, apparaissait alors la nécessité de se faire entendre auprès de l'État.

Puis, en février 2022, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a demandé à sept startups et PME (Aldoria, Comat, Exotrail, Latitude, SpaceDreamS, Unseenlabs et U-Space.) de représenter – provisoirement – l'écosystème New Space au sein du CoSpace (Comité de concertation État-Industrie sur l'Espace), pour structurer l'action et la représentation de ces nouveaux acteurs. Au bout d’un an, en mai 2023, ce mandat a été transféré de façon pérenne à l’Alliance qui s’était développée, tandis qu’une refonte du Cospace était opérée durant l’été. L’Alliance est désormais membre permanent du CoSpace, reconnue par l'État comme représentante des startups et des PME spatiales en France, aux côtés du Gifas, des grands groupes industriels (Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space et ArianeGroup), du CNES, d’Eutelsat, des organismes de recherche et des différents ministères.

« En France, entre une startup de 50 personnes et un grand groupe qui emploie plus de 3 000 personnes, c'est assez difficile de faire le poids, nous explique Samuel Mamou.

Aujourd'hui, l’Alliance fédère l’écosystème startups et PME qui sont confrontées à des problématiques similaires pour se développer et mettre sur le marché leurs solutions.

Le CoSpace nous permet de partager la vision de ces acteurs et de construire le spatial demain avec l’ensemble de la filière. »

Complément de la NSF et de YEESS

Mais quelle différence entre l’Alliance NewSpace France et des initiatives comme la NewSpace Factory (NSF), créée en 2018 à Toulouse par Aerospace Valley, ou le syndicat YEESS (Young European Enterprises Syndicate for Space), monté en 2021 à Bruxelles ?

« C’est très simple, nous répond Samuel Mamou : les ancrages géographiques ne sont pas du tout les mêmes. La NSF est portée par un pôle de compétitivité régional et défend les intérêts à l’export de PME de la région Occitanie, avec des stands communs sur des conférences comme Colorado Springs ou des salons comme Space Tech Expo Europe à Brême ; YEESS est une association européenne, pas seulement composée d’entreprises françaises ; l’Alliance NewSpace France ne regroupe que des acteurs français et s’adresse d’abord à l'État français. On ne se marche donc pas les uns sur les autres, même si on ne peut pas parler spatial en France sans parler Europe. Donc forcément, nous menons aussi des actions auprès de l'UE… »

Ainsi, fin mai, plusieurs membres de l’Alliance étaient présents à Bruxelles pour échanger avec la Commission européenne et la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne.