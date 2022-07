L'Allemagne donne son feu vert pour la production de 100 PzH 2000 pour l'Ukraine

Une commande de 100 obusiers

L'Allemagne vient d'approuver ce 27 juillet la vente de 100 obusiers automoteurs d'artillerie Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) à l'Ukraine ( communiqué Reuters ). Il ne s'agit plus cette fois-ci de vider les stocks en service dans l'Armée de Terre allemande (Heer) : l'Ukraine a commandé les 100 véhicules auprès de KMW pour un montant de 1,7 milliard d'euros. Aucune date de la première livraison n'a encore été dévoilée mais il s'agit d'une commande à moyen voire long terme. Elle peut permettre d'assurer un flux de matériel lourd continu avec les commandes d'obusiers automoteurs également commandés dans d'autres pays, comme par exemple les 54 obusiers automoteurs Krab commandés à la firme polonaise PGZ. Ces diverses commandes sont aussi un moyen pour l'Ukraine de diminuer sa dépendance envers les munitions de calibre soviétique/russe : il existe très peu d'usines européennes capables de produire ces munitions, à l'inverse des munitions des calibres OTAN.

L'Allemagne a publié en juin les différents matériels livrés ou en cours de livraison (plus d'infos dans cet article ). D'ailleurs ce 25 juillet, le ministre de la Défense ukrainien Oleksiy Resnikov a confirmé qu'un premier chargement de trois Flakpanzer Gepard - blindé antiaérien courte portée, 2 canons Oerlikon KDA (35 mm) et deux radars - a bien été reçu par l'Ukraine. Le lendemain, c'était la ministre de la Défense allemande Christine Lambrecht qui confirmait que les Ukrainiens avaient bien reçu trois lance-roquettes multiples M270 Mars II. En ce qui concerne les PzH 2000, l'Ukraine utilise déjà, depuis la fin du mois de juin, 12 de ces obusiers automoteurs offerts par l'Allemagne et les Pays-Bas.

PzH 2000

Comme déjà écrit dans les précédents articles concernant les PzH 2000 livrés, cet automoteur d'artillerie fait partie des pièces d'artillerie lourde les plus modernes de l'OTAN, avec les CAESAr français ou encore la dernière version du Paladin américain. Il dispose principalement de deux avantages : un blindage protégeant son équipage d'éventuels tirs de contrebatterie et surtout une capacité Multiple Round Simultaneous Impact (MRSI). Celle-ci permet à un seul PzH 2000 de tirer plusieurs obus en variant la charge propulsive et la hausse de l'obusier, le tout, calculé par un ordinateur et en utilisant un chargeur automatique. Dès lors, plus de cinq obus peuvent atterrir en même temps sur la cible, créant un effet de choc et de destruction important en utilisant seulement un seul obusier.

En termes de caractéristiques techniques :