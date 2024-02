L'Airbus RACER à quelques semaines de son premier vol

200 heures de vol d'essais pour l'Airbus Helicopters RACER

A Marignane, les travaux sur le démonstrateur d'hélicoptère haute vitesse RACER sont dans la dernière ligne droite. Le premier vol est en effet programmé "pour les prochaines semaines", indique Julien Guitton, responsable du programme. Ce qui renvoie à la fin mars. Un premier vol qui donnera le coup d'envoi à une campagne d'essais en vol de 200 heures durant laquelle l'enveloppe de vol sera progressivement ouverte pour atteindre les 220 kts. Une phase qui durera quelques mois. Suivra l'exploration complète de la vitesse de croisière, de la charge utile et de l'autonomie.

Lancé en 2017 par Airbus Helicopters, le RACER, successeur de l'aéronef hybride X3, a en effet pour objectif de continuer à explorer le domaine de la haute vitesse ouvert avec le X3. Les équipes d'Airbus, associés notamment à celles de l'Onera et du DLR, ont travaillé pour optimiser le démonstrateur pour qu'il puisse voler à une vitesse de croisière de plus de 200 kts (400 km/h). D'où tout un travail pour réduire la traînée grâce une largueur fuselage qui a été réduite et une tête de rotor principal complètement carénée. "Le gain global est de 25 %", précise Brice Makinadjian, ingénieur en chef du programme.

Aile double

L'efficacité aérodynamique est aussi obtenue par l'aile double ou "box wing" qui permet en effet de loger les trains d'atterrissage. Son rôle est aussi de conférer à l’appareil de la portance en vol de croisière et permettra, au cours des opérations au sol, d’isoler les passagers des rotors latéraux chargés de générer la poussée lors du vol. Ceux-ci ont d’ailleurs une configuration type hélices propulsives, à l'inverse du X3 dont les hélices étaient tractives. Avec à la clef une économie de carburant de l'ordre de 10 %. Ces rotors ont aussi été optimisés pour les différentes phases de vol, notamment en vol stationnaire et en croisière. Là encore pour économiser du carburant.

Essais en mode ECO en 2025

L'objectif du RACER, qui s'inscrit d'ailleurs dans un programme CleanSky2, n'est pas uniquement la haute vitesse. Il lui faut aussi être économe en carburant et donc en émissions de CO2. C'est pour cette raison que son système propulsif, qui s'appuie sur deux moteurs Aneto-1A de Safran Helicopter Engines, utilisera un mode hybride électrique développé par le motoriste et baptisé mode ECO ou ECO mode. Il consiste en la mise en veille d’un des deux moteurs durant le vol en croisière, permettant ainsi à l’autre "de fonctionner à 180 kts", explique Brice Makinadjian. Ce mode de fonctionnement réduit la consommation en carburant de l’ordre de 15 %, ajoute-t-il tout en rappelant que l'objectif global est de réduire la consommation de 20 %.

Chaque fois que nécessaire (durant un atterrissage ou une procédure d’urgence, par exemple), le moteur en veille est automatiquement et très rapidement (en quelques secondes) rétabli à pleine puissance grâce à un moteur électrique innovant. Sur le Racer, le Mode Eco met en oeuvre un moteur Aneto-1A et un système électrique de redémarrage rapide constitué d’un boitier électronique assurant notamment le pilotage et la régulation, et d’un moteur électrique à haute densité de puissance relié mécaniquement aux parties chaudes du moteur. Le Mode Eco a été développé dans le cadre d’un projet de recherche financé par la direction générale de l’Aviation civile (DGAC). Les essais sur le Racer seront la deuxième étape du programme et seront réalisés en 2025, indique Julien Guitton.