L'Airbus A380 pour la toute première fois sur Bali

Les Français ont envie de voyages

Les Français ont envie de voyages. Le suivi du trafic des sites web des compagnies aériennes et des grandes agences de voyages en ligne montre en effet que la France affiche la plus forte progression de consultations de toute l'Europe avec un bond de 56 % par rapport à la même période de 2019. Suivent le Royaume-Uni (+ 27 %) et l'Espagne ( + 25 %). Qui dit consultation ne signifie pas forcément réservation. Mais, un nombre conséquent de consultations se traduit par des réservations en bonne et due forme. L'Asie du Sud-Est fait son retour en force sur le marché européen.

Un Airbus A380 à 615 sièges pour répondre à la demande sur Bali

D'où la décision d'Emirates de remplacer le Boeing 777-300ER par de l'Airbus A380 sur l'un de ses deux vols quotidiens sur Bali à partir du 1er juin prochain et dans une configuration bi-classe pouvant prendre un total de 615 sièges dont 557 en classe Economie. La compagnie aérienne assure d'ores et déjà trois vols quotidiens en Airbus A380 depuis et vers Paris mais avec une capacité moins conséquente. Les chiffres sont assez parlants et relativise le pessimisme ambiant qui est entretenu actuellement dans notre pays.

Préparations sur l'aéroport de Bali pour accueillir l'Airbus A380

L'arrivée de l'Airbus A380 a fait l'objet d'une préparation en amont. "Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires de l'aéroport international Ngurah Rai de Bali pour garantir la fluidité et l’efficacité de nos opérations en A380", indique Adnan Kazim, directeur commercial d'Emirates. "Cela est le résultat d'une coordination, d'une synergie et d'une coopération bien établie entre Angkasa Pura I en tant qu'exploitant d'aéroport, Emirates et le ministère des Transports de la République d'Indonésie en tant qu’autorité de régulation", ajoute de son côté Faik Fahmi, président de la société de gestion aéroportuaire Angkasa Pura I.