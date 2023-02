L'Airbus A380 de Qantas retourne à Hong Kong

Qantas relance la liaison Sydney-Hong Kong

Dès la fin du mois de mars 2023, la compagnie aérienne Qantas va rétablir la liaison entre Sydney et Hong Kong avec ses Airbus A380, ce qui représentera la cinquième route en superjumbo de la compagnie relancée depuis la fin de la pandémie de Covid-19.

À compter du 26 mars et jusqu'au 5 juin 2023, Qantas proposera de trois à sept vols hebdomadaires en A380 entre sa base à Sydney-Kingsford Smith et l'aéroport de Hong Kong-Chek Lap Kok, pour le moment desservi par des vols en A330-300 avec 28 places en classe Affaires et 269 places en Économie. Les vols en A380 seront quotidiens jusqu'au 30 avril, puis opérés les lundis, mercredis et vendredis, selon Aeroroutes. Le vol SF127 partira à 10h25 pendant la saison estivale et arrivera à 17h40, avant de repartir de Hong Kong à 19h40 et d'atterrir le lendemain à 6h45.

Vol assuré par un Airbus A380

Sur la liaison entre Sydney et Hong Kong ,l'Airbus A380 sera aménagé pour accueillir 14 passagers en Première, 64 en classe Affaires, 35 en Premium et 371 en Économie, soit un total de 484 sièges. Les classes Première et Premium n'ont plus été disponibles sur cette ligne depuis février 2020, date à laquelle un Airbus A380 a été utilisé pour la dernière fois sur cette route.

La route Melbourne-Hong Kong reportée à juin 2023

En ce qui concerne la route Qantas reliant Melbourne-Tullamarine à Hong Kong, elle ne devrait pas être rétablie avant le 20 juin 2023, selon les mêmes sources. Pour le moment, un vol quotidien en A330 est programmé. Il convient de rappeler que Qantas a réintroduit 6 de ses 10 A380, les autres étant stockés en Australie ou à Abou Dhabi. Ces avions sont actuellement utilisés sur la route vers Singapour, avec une correspondance vers Londres, Los Angeles et Christchurch.