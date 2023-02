L'Airbus A380 d'Etihad vole après deux ans de stockage

Le lundi 30 janvier 2022 à 12h15 , A6-APG a décollé de Teruel en Espagne en direction du nord. L'avion a ensuite effectué une boucle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers l'est avant de monter à 24 000 pieds et de se diriger vers Tarbes en France, une autre usine de Tarmac Aerosave, où il s'est posé à 13h52.

Un Airbus A380 appartenant à la compagnie aérienne Etihad a décollé le lundi 30 janvier 2022 en vue de sa remise en service programmée pour plus tard dans l'année. L'appareil, immatriculé A6-APG et âgé de 7 ans, a été transféré entre deux sites Tarmac Aerosave lors d'un vol d'une durée d'une heure et 37 minutes.

Deux ans au sol

Selon les données de FlightRadar24.com, le dernier vol du Airbus A380 d'Etihad a eu lieu le 18 mars 2020, avec le vol EY100 entre New York (JFK) et Abu Dhabi (AUH). C'était juste six jours avant que le gouvernement des Émirats arabes unis ne cloue au sol tous les vols de passagers à destination et en provenance du pays.