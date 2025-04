L'Airbus A350-900 a franchi le cap symbolique des 1 000 ventes

1 001 ventes fermes pour l'Airbus A350-900

A fin mars 2025, l'Airbus A350-900, le premier modèle de la famille A350, affichait 1 001 ventes fermes au compteur. Le cap symbolique des 1 000 ventes enregistrées depuis le lancement du programme a donc été franchi d'une unité mais on ne boudera pas notre plaisir. Le premier appareil d'essai avait réalisé son premier vol le 14 juin 2013 et le premier exemplaire avait été livré le 22 décembre 2014 à Qatar Airways. A ce moment là, l'A350-900 comptait 594 ventes fermes. Cela permet de mesurer le chemin parcouru depuis.

L'Europe et l'Asie : 71 % du marché

Hors loueurs, clients des versions VVIP et clients non identifiés, l'Europe et l'Asie-Pacifique représentent 71 % des ventes avec une première place pour les compagnies aériennes d'Asie-Pacifique (355 ventes) suivies par les européennes (284). L'A350-900 a une très faible exposition au marché américain puisque l'Amérique du Nord ne totalise que 80 ventes, pas très loin devant l'Afrique (60) et derrière le Moyen-Orient (111).

Une fourchette de capacité qui va de 161 à 432 sièges

Peu d'opérateurs de l'A350-900 ont installé une Première classe. Ils sont une poignée : Japan Airlines, China Eastern, Malaysia Airlines, Starlux et Lufthansa. Une Première qui s'inscrit néanmoins dans un aménagement quatre classes sauf pour Japan Airlines. Du coup, cette Première se limite à quatre passagers contre 12 chez Japan Airlines. L'essentiel des compagnies aériennes ont choisi un aménagement trois classes intégrant une Premium Economie. Sept sont restés sur un aménagement bi-classe Affaires/Economie : Air Mauritius, Ethiopian, Fiji Airways, Qatar Airways, Sichuan Airlines, Thai Airways et Turkish Airlines.

Singapore Airlines est la seule à proposer 161 sièges sur l'Airbus A350-900 et dans une configuration bi-classe qui ne compte pas de Première, ni d'Economie. La compagnie aérienne propose en effet 67 fauteuils-couchettes en Affaires et 94 sièges en Premium Economie. Cette configuration très spéciale ne concerne que la version "ULR" pour Ultra Long Range ou à très long rayon d'action de ses A350-900. A l'autre extrême, les 432 sièges en classe Economie unique dont sont équipés les A350-900 d'Iberojet. En termes de densité suivent French Bee avec 411 sièges en deux classes (35 en Premium Eco, 376 en Eco) et Air Caraïbes avec 389 sièges mais en trois classes (Affaires, Premium Eco, Eco).