L'Airbus A321XLR fait ses débuts en ligne avec Iberia

Même si l’organisation de l’événement autour du premier vol commercial mondial du nouveau monocouloir long-courrier a été faite à minima par Airbus et Iberia, l’entrée en service du dernier-né du constructeur européen ouvre un nouveau chapitre du transport aérien international qui rebat les cartes entre les secteurs moyen et long-courriers, et fait déjà recette au niveau du carnet de commandes.