Korean Air va prolonger à son tour ses Airbus A380

Pas de retraite pour les Airbus A380 de Korean Air

En pleine pandémie de Covid-19, Korean Air avait décidé de retirer ses Airbus A380 du service commercial d'ici 2026. La compagnie aérienne semble avoir changé d'avis puisqu'elle s'apprête à reporter cette mise à la retraite. La raison invoquée est à la fois la hausse du trafic et les retards dans les livraisons des nouveaux gros-porteurs commandés. Et notamment le Boeing 777-9. La compagnie aérienne a d'ailleurs convoyé l'un de sept A380 vers l'atelier de Lufthansa Technik aux Philippines pour une check D, la très grande visite qui a lieu tous les six ou dix ans et durant laquelle l'avion est pratiquement mis à nu tandis que ses différents systèmes font l'objet d'inspections poussées.

Nouvelle Première chez British Airways et nouvelle Affaires chez Lufthansa

C'est également au site de Lufthansa Technik aux Philippines que British Airways a confié les travaux de MRO sur ses A380. Le contrat a été renouvelé pour cinq ans et court jusqu'en 2027. D'ailleurs, les très gros-porteurs de British Airways vont bénéficier de la nouvelle Première classe qui sera notamment dotée d’un nouveau fauteuil-couchette Collins Aerospace RTX business avec possibilité de repas en couple grâce à un ottoman polyvalent. L'installation des éléments de la nouvelle Première sur les A380 débutera au milieu de l'année 2026. Pour les huit A380 restants de Lufthansa, il s'agit d'une nouvelle classe Affaires avec un nouveau siège fourni par Thomson Aero. L'A380 de Lufthansa sera notamment mis en service entre Munich et Denver, une première pour la capitale de l'Etat du Colorado.

Bonnes affaires sur les pièces détachées de l'A380

La prolongation de la vie commerciale de l'A380 fait le bonheur de ceux qui ont des stocks de pièces détachées du très gros-porteur. C'est le cas de Lufthansa Technik notamment, mais aussi de Triumph Group dont le chiffre d'affaires sur le segment services après-vente a profité de la demande pour l'A380 (composants pour actionneurs sur trains d'atterrissage). Triumph Group a ainsi livré pour 28 M$ de pièces pour l'A380 mais aussi pour le Boeing 787 dont la flotte globale affiche un âge moyen de 12 ans avec une demande croissante sur les trains d'atterrissage.