KMW et Elbit Systems proposent un lance-roquettes multiples pour l'Europe

Enseignements de la guerre en Ukraine

Après la signature d'un protocole d'accord au mois de juin dernier, Krauss-Maffei Wegmann (KMW), Elbit Systems Deutschland et Elbit Systems Land ont décidé d'intensifier leur coopération stratégique. Le contexte est la guerre en Ukraine et les premiers enseignements d'un conflit qui poussent à la modernisation et l'extension des capacités des actuels lance-roquettes multiples, LRM ou MLRS, en dotation dans les armées européennes face à l'offre déjà existante de Lockheed Martin, le M142 HIMARS.

Un "Euro-PULS" pour les armées européennes

KMW et Elbit ont donc lancé le concept "Euro-PULS" comme lance-roquettes multiples (LRM) successeur du MLRS. Concurrent du M142 HIMARS, le concept a déjà été proposé à plusieurs armées européennes. Le système Euro-PULS est basé sur le système de lancement universel polyvalent (PULS) développé par Elbit Systems et déjà opérationnel, ainsi que sur des munitions guidées de précision. KMW complète l'Euro-PULS avec des décennies de savoir-faire en tant que fournisseur de systèmes et une vaste expérience dans la construction et la personnalisation de systèmes d'artillerie (de roquettes) conformes aux normes européennes. Cela permet d'intégrer chaque roquette en fonction des besoins de l'utilisateur.

Un LRM fabriqué en Europe

Les deux partenaires envisagent une production en Europe de lance-roquettes multiples pour mieux coller à la stratégie de "souveraineté" de l'Europe. Pour Yehuda (Udi) Vered, directeur général d'Elbit System Land "l'Euro-PULS apportera une solution efficace et opportune aux besoins opérationnels et industriels des pays européens. Je suis encouragé par le niveau d'intérêt que cette initiative suscite déjà auprès des pays européens et de l'OTAN." "Je me félicite de la coopération avec Elbit. Dans ce partenariat, nous voyons une chance de souligner le potentiel de nos capacités d'artillerie. Les opportunités potentielles permettent à KMW de devenir l'une des sociétés produisant les systèmes les plus modernes pour l'artillerie longue portée", commente Ralf Ketzel, président du conseil d'administration de KMW.