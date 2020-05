Jour J pour le premier vol habité du Crew Dragon

H0 - 6 heures

Sélectionnés en 2000 par la Nasa et affectés en 2015 au programme de vols habités commerciaux Commercial Crew Program, les astronautes américains Dough Hurley (53 ans, deux missions navette en juillet 2009 et juin 2011) et Bob Behnken (49 ans, deux missions navette en mars 2008 et février 2010) seront ce soir, et pour la première fois depuis le vol inaugural de la navette Columbia en avril 1981, les premiers pilotes à tester en vol un nouveau vaisseau spatial américain : le Crew Dragon, développé par la société SpaceX.

Ils doivent rejoindre la Station spatiale internationale, après 19 heures de vol, et s’y amarrer en mode automatique.

Ils passeront entre un et trois mois à bord du complexe orbital, en fonction de l’état de santé du vaisseau et en particulier de ses panneaux solaires, avant de revenir à bord de la capsule, qui amerrira au large de la Floride.

Visite présidentielle

Le président des Etats-Unis Donald Trump et son épouse, ainsi que le vice-président Mike Pence, sont attendus au Centre spatial Kennedy pour assister à l’événement.

C’est la première fois qu’un président américain vient assister à un lancement en Floride depuis l’avant-dernier vol d’une navette, en avril 2011 (mission STS-134).

Mais, le vol ayant été retardé de deux semaines, Barack Obama avait dû repartir, lui et sa famille, sans pouvoir assister au décollage.

Avant lui, Bill et HillaryClinton avaient assisté à l’envol de la navette Discovery en octobre 1998, dans laquelle se trouvait notamment l’ancien astronaute et sénateur John Glenn.

Une météo incertaine

Alors que tous les autres voyants sont au vert, la météo reste toujours la grande inconnue de ce lancement tant attendu, les prévisionnistes tablant désormais sur 50 % de chances de pouvoir lancer dans la fenêtre immédiate fixée à 16 h 33, heure de Floride (22 h 33, heure de Paris).

La fenêtre suivante est sinon fixée à samedi, à 15 h 22, heure de Floride (21 h 22, heure de Paris).

En direct sur Nasa TV

Faute de pouvoir inviter le public à assister sur place au décollage, pandémie oblige, la Nasa propose de suivre les préparatifs du lancement, le décollage et les 24 premières heures de la mission (baptisée Demo-1) en direct sur la chaîne Nasa TV.

Voici les principaux événements qui doivent se dérouler dans les quatre heures précédant le décollage et les douze minutes qui le suivront :

H0 - 04:15:00 : point météo avec l’équipage

H0 - 04:00:00 : habillage de l’équipage

H0 - 03:15:00 : transfert de l’équipage vers le pas de tir 39A

H0 - 02:35:00 : installation de l’équipage dans la cabine

H0 - 02:20:00 : vérification des communications

H0 - 01:55:00 : fermeture de l’écoutille

H0 - 00:45:00 : GO pour le remplissage du lanceur

H0 - 00:42:00 : rétraction de la rampe d’accès

H0 - 00:02:15:00 : vérification de la rotation des sièges et de l’étanchéité des scaphandres

H0 - 00:37:00 : armement du système d’éjection d’urgence de la cabine

H0 - 00:35:00 : début du chargement du kérosène

H0 - 00:35:00 : début du chargement de l’oxygène liquide du premier étage

H0 - 00:16: 00 : début du chargement de l’oxygène liquide du deuxième étape

H0 - 00:07:00 : début du refroidissement des moteurs

H0 - 00:05:00 : passage du Crew Dragon sur l'alimentation interne

H0 - 00:01:00 : démarrage des vérifications finales par la commande de vol

H0 - 00:01:00 : début de pressurisation des réservoirs

H0 - 00:00:45 : GO pour le lancement

H0 - 00:00:03 : démarrage de la séquence d’allumage des moteurs du premier étage

H0 (20 h 33 UTC) : décollage du Falcon 9

H0 +00:00:58 : Max Q (point de pression dynamique maximale)

H0 +00:02:33 : extinction du premier étage (MECO)

H0 +00:02:36 : séparation du premier et du deuxième étage

H0 +00:02:44 : allumage du deuxième étage

H0 +00:07:15 : rétropropulsion du premier étage

H0 +00:08:47 : extinction du second étage (SECO-1)

H0 +00:08:52 : dernier rétrofreinage du premier étage

H0 +00:09:22 : atterrissage sur barge du premier étage

H0 +00:12:00 : séparation entre la cabine Dragon et du deuxième étage

H0 +00:12:46 : début de la séquence d’ouverture du cône d’amarrage du Dragon.

GO Crew Dragon!