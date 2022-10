Joramco célèbre le succès de MRO Europe 2022

Joramco s'est distingué par une domination exceptionnelle de la marque et un stand distingué à deux étages ainsi que par des parrainages et une couverture médiatique exclusifs. L'événement a été très suivi et les délégués de Joramco ont rencontré avec succès des clients potentiels, généré de nouvelles pistes commerciales, forgé de nouveaux partenariats et renforcé les relations existantes. La société a également annoncé plusieurs accords importants avec Spirit AeroSystems, MNG Airlines, TUI flY, CAE inc, flyadeal et euroAtlantic Airlines. Plusieurs médias ont interviewé le PDG de Joramco, Fraser Currie. En outre, M. Currie a fait une présentation au théâtre Go Live ! Theatre et a partagé ses idées sur les dernières affaires MRO.

MRO Europe est un événement annuel qui se tient dans différentes villes d'Europe. Chaque année, il réunit la chaîne d'approvisionnement mondiale des compagnies aériennes pour créer des réseaux, apprendre et mener des réunions en face à face. Des décideurs de haut niveau et des acteurs mondiaux de premier plan dans tous les domaines de la MRO débattent des questions et des défis cruciaux de l'industrie.